Roze Golf 15-12: Cabaretier Rop Janze treedt op in Enschede

Cabaretier Rop Janze treedt dinsdagavond op in Café Stonewall in Enschede. Ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan van het café brengt hij zijn show ‘Op naar 2020’.

De Roze Golf maakt opnames die volgende week zondag te horen zijn. De toegang is gratis.

De soa van deze week is hepatitis B. Hepatitis B is een ernstige leverontsteking die wordt veroorzaakt door een virus. Hepatitis B is erg makkelijk over te dragen, maar veel mensen hebben geen klachten. Voor een volledige bescherming tegen hepatitis B heb je drie vaccinaties nodig. Voor mannen die seks hebben met mannen, is hepatitis B vaccinatie gratis bij de GGD.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 15 december tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

