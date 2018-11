Your Daily Male 2019 uitgeroepen tot beste gay-art kalender

on

Het Amerikaanse LHBTI-magazine en platform The Advocate heeft de kalender van Galerie MooiMan in Groningen uitgeroepen tot ‘Beste Gay-Artkalender van 2019’.

De kunstkalender, ‘Your Daily Male’ is een scheurkalender waarin de man in de kunst centraal staat.

De versie van 2019 is inmiddels de vierde editie.

‘We zijn aangenaam verrast’, aldus Sandro Kortekaas, één van de samenstellers van de kalender. ‘Your Daily Male heeft vele voorgangers gehad waar wij ook aan meegewerkt hebben. Flikkeragenda, Homogenda met grote namen van kunstenaars als Erwin Olaf en Hans van Manen die daar belangeloos aan meewerkten. Deze agenda’s stonden lang symbool als strijdmiddel in de homo-emancipatie waar kunst en solidariteit hand in hand gingen.

Niet geaccepteerd



Volgens Kortekaas wordt de kunstkalender nog niet overal geaccepteerd als kunstvorm. Wel is de kalender opgenomen in de vaste collectie van het Schwules Museum in Berlijn en in het Leslie Lohman Museum New York, maar blijven de musea in Nederland achter.

‘Zo heeft tot dusver geen enkele museumshop in Nederland positief gereageerd op ons verzoek Your Daily Male in hun shop te willen verkopen. En dat mag ondertussen best wel eens veranderen.’

(Bron en foto's: Galerie MooiMan)



