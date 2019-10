Taiwan Pride in hoofdstad Tapei trekt recordaantal deelnemers

on

Naar schatting tussen de 170.000 en 200.000 mensen hebben zaterdag meegedaan aan de Taiwan Pride die de hoofdstad Taipei werd gehouden. Het is de eerste mars sinds de invoering van het homohuwelijk in mei dit jaar.

Meer dan tweehonderd organisaties deden mee aan de optocht door de stad onder de slogan: ‘homoseksuelen zijn goede buren’. De mars eindigde bij het presidentieel paleis van Tsai Ing-wen.

De deelnemers pleiten onder meer nog voor meer gendergelijkheid en voor een uitbreiding van het homohuwelijk tot alle buitenlandse partners van gelijk geslacht. Momenteel zijn huwelijken met buitenlanders van gelijk geslacht in Taiwan enkel toegelaten als die partner afkomstig is van een land dat zelf ook het homohuwelijk heeft gelegaliseerd.

Sinds mei zijn in Taiwan 2150 huwelijken gesloten tussen paren van gelijk geslacht. De activist die een zaak over het homohuwelijk jaren geleden bij het constitutionele aanhangig maakte, is opgetogen. ‘Vroeger maakten we ons zorgen en waren we bang, maar we hebben het bereikt; dus we doen allemaal vrolijk mee aan de Pride.’

Taiwan is zo’n beetje het enige land in de regio met een tolerante houding jegens homoseksuelen. In veel Aziatische landen is homoseksualiteit nog steeds illegaal.

Kijk hier voor een videoverslag van de VRT.

(Bron: NOS, VRT; screenshots: VRT)

