Politieman ‘die veel te gay was’ krijgt schadevergoeding

on

Een homoseksuele politieman in Amerika krijgt ruim 19 miljoen dollar (17 miljoen euro) schadevergoeding, omdat zijn leidinggevenden hem hadden gezegd dat hij ‘zijn homoseksualiteit moest afzwakken’ om in aanmerking te komen voor promotie.

De politieman, Keith Wildhaber uit de Amerikaanse staat Missour, werd maarlieft 23 keer gepasseerd voor promotie, ondanks goede beoordelingen.

Volgens een getuige had zijn leidinggevende gezegd dat Wildhaber ‘veel te duidelijk gay was’.

Wildhaber kreeg in 2014 te horen dat hij wat minder homoseksueel moest worden, als hij carrière zou willen maken.

‘Het was verschrikkelijk om te horen’, zei Wildhaber in de rechtszaal. ‘Het was alsof ik een stomp in mijn maag kreeg.’

Vergelding

Nadat hij had geklaagd over die opmerking, werd hij overgeplaatst naar een ander politiebureau en moest hij opeens nachtdiensten draaien.

De jury oordeelde dat Wildhaber is gediscrimineerd en na het indienen van een klacht het slachtoffer werd van vergelding.

‘We wilden een signaal afgegeven: als je discrimineert betaal je een prijs’, zei een jurylid. ‘Je kunt het onverdedigbare niet verdedigen.’

Bovenaan

De directeur van St Louis County Police, Sam Page, verklaarde na de rechtszitting dat het korps een plek moet zijn waar iedereen gelijk is en waar iedereen respectvol behandeld wordt. Hij voegde eraan toe: ‘De tijd voor leiderschapsveranderingen is gekomen en verandering moet bovenaan beginnen.’

(Bron: BBC; foto: St Louis County Police)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws