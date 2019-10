Roze Golf 27-10: Hulp en steun voor transgenders dichtbij huis

on

Stepwork krijgt een vestiging in Twente. De aanbieder van GGZ-zorg biedt hulp aan transgenders en hun omgeving. Over wat Stepwork kan betekenen voor transgenders vertellen Caroliene Ros en Astrid del Sasso (links en rechts op de foto).

Op Hogeschool Saxion in Enschede is een nieuwe werkgroep actief: Think With Pride. Studenten en medewerkers van de hogeschool zetten zich samen in voor een LHBTI-vriendelijk klimaat op school. Daniel van Think With Pride legt uit wat zijn werkgroep doet.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 27 oktober tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel