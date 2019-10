on

Heerde

Dat het Coming Out Dag is, is te zien aan de vele regenboogvlaggen die overal wapperen. Een inwoner van Heerde hing bij hem thuis de regenboogvlag uit, omdat de gemeente de vlag vrijdag niet wilde hijsen.

Bovendien wilde de inwoner een statement maken een dag nadat bekend werd dat Oeganda de doodstraf wil invoeren voor homoseksuelen.

Op het politiebureau van Roosendaal hing de regenboogvlag ook in top, zij het op de kop.

Roosendaal Politiebureau

Provinciehuis Zwolle

Almelo Stadhuis

Dalfsen Sportpark Gerner

Dalfsen kerk

Haaksbergen, wethouder Peppelman

Deventer Gemeentehuis

Enschede Stadhuis



Tubbergen Gemeentehuis

Zwolle Gemeentehuis

Assen Wilhelmina Ziekenhuis

Woudenberg



Beuningen Gemeentehuis

Winterswijk Gemeentehuis

Den Haag Ministerie van Onderwijs met minister Slob

Rijen Gemeentehuis

Dokkum Gemeentehuis

Papendrecht Gemeentehuis

Groningen Provinciehuis

Nuenen Gemeentehuis

Harderwijk

Noordwijk Politiebureau

Hellevoetsluis

Lelystad Werkbedrijf

Midden-Delftland Gemeentehuis

