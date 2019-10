Ook in Katwijk wappert de regenboogvlag bij gemeentehuis

on

Het heeft even geduurd maar ook voor het gemeentehuis in Katwijk wappert op Coming Out Dag de regenboogvlag. De vlag mocht eerst helemaal niet gehesen worden. De laatste jaren wel, maar niet voor het gemeentehuis, maar de gemeente is om.

Vrijdagochtend werd de regenboogvlag gehesen en was er een bovendien een ‘regenboogontbijt’.

Een ommekeer, beaamt wethouder Corien van Starkenburg in een gesprek met Katwijk Actueel.

In 2015 diende Hart Voor Katwijk een motie in om de regenboogvlag te hijsen op Coming Out Dag. De vlag werd gehesen maar niet voor het gemeentehuis, maar aan de overkant van de straat. Eenzelfde motie haalde het vorig jaar met succes.

Om half negen ging de vlag in top. Tijdens het hijsen van de vlag was er één man die protesteerde. Nadat hij met verheven stem zijn protest duidelijk had gemaakt stapte wethouder Rien Nagtegaal op hem af. De man hield zich toen op afstand wat rustiger.

Na het hijsen van de vlag ging het gezelschap naar binnen voor het regenboogontbijt. Dat ontbijt werd dit jaar voor het eerst door gemeente georganiseerd, om met de LHBTI-gemeenschap in gesprek te raken over homo-acceptatie in Katwijk.

Bij aankomst op het gemeentehuis heerste er alom verbazing omdat er al een regenboogvlag. Al snel werd duidelijk dat het om een ‘guerrilla-actie’ ging van jongerenkanaal PodKat. Zij hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in vlaggenmasten van onder meer scholen de regenboogvlag gehesen.

(Bron: Katwijk Actueel, foto: Matthijs van Tuijl)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws