Leerlingen school Almere bedreigd vanwege Coming Out Dag

Een groep leerlingen van het Trinitas Gymnasium in Almere is ernstig bedreigd vanwege hun inzet op school bij festiviteiten rondom Coming Out Dag. Dit blijkt uit brieven van de school, aan alle ouders, die in handen zijn van Omroep Flevoland.

Door de bedreigingen is veel onrust ontstaan op de school.

In de eerste brief staat onder meer: ‘Helaas is de feestelijke aankondiging voor een aantal jongeren, waaronder leerlingen van het Trinitas Gymnasium, reden geweest om berichten op social media te plaatsen met een homofobe en dreigende toon.’

Politie

Een groepje leerlingen is al lange tijd bezig met het regelen van een aantal activiteiten rondom Coming Out Dag. Ze krijgen daar binnen de school alle ruimte voor. ‘Op een bepaald moment zijn er via social media een aantal bedreigingen geuit waarop wij hebben besloten de politie in te schakelen’, zegt Rector Merijn Sprenger tegen Omroep Flevoland.



De politie heeft op school onderzoek gedaan naar de herkomst van de berichten. Woensdagavond ging het door op de social media. De school schrijft dat deze toen ‘ernstiger van toon werden’. Daarop hebben diverse leerlingen samen met hun ouders de school te kennen gegeven dat zij zich zorgen maken. De politie is toen opnieuw in actie gekomen. Op welke manier, valt uit de brieven niet op te maken en wil de rector ook niet vertellen. Hij verwijst naar de politie.

‘Geen zorgen’

Donderdag, later op de dag, heeft de school nog een tweede brief gestuurd naar alle ouders. Daarin staat dat de politie en de gemeente geen reden voor zorgen over de veiligheid op school zien en dat de festiviteiten gewoon door kunnen gaan: ‘Na de gebeurtenissen gaan we als school (…) aan de slag om het gevoel van veiligheid voor alle leerlingen te herstellen.’

De school weet van sommige leerlingen dat zij betrokken zijn geweest bij de bedreigingen. Zes leerlingen hebben een ‘verplichte time-out’ gekregen en zijn de komende dagen niet welkom op school.

Melden

Het Trinitas Gymnasium doet een dringende oproep aan alle leerlingen die de afgelopen dagen dingen op social media ‘iets gezegd hebben waar ze bij nader inzien niet trots op zijn’. Zij kunnen zich tot maandagmiddag melden bij de anti-pestcoördinator van de school. Leerlingen die zich niet melden, maar waarvan de school weet dat ze ongepast gedrag hebben vertoond, krijgen een gesprek met de schoolleiding. Over de aard en inhoud van de bedreigingen verwijst Sprenger naar de politie.

Reactie politie

Een woordvoerder van de politie laat vrijdagochtend weten dat er gehandeld is op ‘bedreigingen’. Wat er precies gezegd is, wordt niet bekend gemaakt. Wel was duidelijk dat de bedreigingen tegen de school gericht waren en wie erachter zaten. Agenten zijn bij de desbetreffende leerlingen langsgegaan voor een gesprek met hen en hun ouders. De politie heeft dat bij vijf leerlingen gedaan en verwacht dat het daarbij blijft.

De festiviteiten op de school zijn vrijdag gewoon doorgegaan. De politie was daarbij aanwezig. Samen met wethouder Jerzy Soetekouw is de vlag gehesen. Soetekouw is geschrokken van de berichten. Volgens hem benadrukken de gebeurtenissen nog eens waarom Coming Out Dag nodig is.

(Bron en screenshot: Omroep Flevoland)

