Homo-ontmoetingsplek ‘t Ginkelse Zand in Ede definitief dicht

on

Alle bezwaren tegen de sluiting van homo-ontmoetinsgplek ‘t Ginkelse Zand langs de A12 bij Ede zijn door de Raad van State ongegrond verklaard.

De gemeente Ede sloot in 2016 de klaphekken tussen de parkeerplaats ‘t Ginkelse Zand en het achtergelegen bos. Het bos werd gebruikt door vooral mannen die contacten zochten met andere mannen.

De Stichting Platform Keelbos vocht de sluiting aan bij de rechter in Arnhem, maar die bepaalde dat de hekken gesloten mochten blijven. Daarop stapte de stichting die zich inzet voor de belangen van bezoekers van homo-ontmoetingsplekken, naar de Raad van State.

Volgens de stichting gaven de klaphekken toegang tot openbare paden, die niet zomaar afgesloten mochten worden.

‘De klaphekken geven weliswaar toegang tot het terrein,’ schrijft de Raad van State in haar uitspraak, ‘maar daarmee is nog geen pad ontstaan of de aanwezigheid van een pad aangetoond.’

‘Ik vind het een vreemde uitspraak’, zegt Anthony Mathijsen van Platform Keelbos tegen Omroep Gelderland. ‘Doordat die klaphekken destijds zijn geplaatst, is een weg ontstaan; er is zelfs onderhoud aan gepleegd.’

Beroep tegen deze uitspraak van de Raad van State is niet mogelijk. De gemeente Ede is ‘tevreden’ met de uitspraak, laat een woordvoerder weten aan Omroep Gelderland.

Kijk hier voor een video van Omroep Gelderland met onder meer een reactie van Movisie.

(Bron: Omroep Gelderland; foto: archief).

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws