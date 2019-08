Vanaf donderdag Zwolle Pride met een uitgebreid programma

on

Vier dagen lang is het Zwolle Pride in Zwolle. Tot en met zondag is er van alles te beleven. Op diverse plaatsen in de stad zijn exposities en bijeenkomsten.

Zo is er een expositie met foto’s van mensen uit Zwolle en omgeving, die zich verbonden voelen met de Zwolle Pride. Deze mensen hebben allemaal hun eigen verhaal en overtuiging waarom ze het belangrijk vinden om hun boodschap over te brengen.

Zaterdagochtend komt historicus Judtih Schuyf vertellen over de vervolging van homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een Pride Walk en een parade door de Zwolse binnenstad staan voor zaterdagmiddag op het programma.

Zondag is er het Transgender Rendez-Vous voor iedereen die meer wil weten over transgenders. Zondag is er ook een roze viering.

Het is maar een greep uit alle activiteiten die de komende dagen in Zwolle plaatsvinden. Het hele programma vind je hier.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda, Overijssel