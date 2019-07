Pride Walk met 15 duizend deelnemers is opening Prideweek

on

In Amsterdam hebben volgens de organisatie 15.000 mensen meegelopen in de Pride Walk. De wandeling startte bij het homomonument en ging via de Dam naar het Vondelpark.

Burgemeester Femke Halsema reikte voorafgaand aan de Pride Walk de Frans Banninck Cocqpenning uit aan Hans Verhoeven vanwege zijn inzet voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Hij is onder meer de organisator van de Pride Walk.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.

‘Hans staat niet langs de kant te zeiken, maar stroopt z’n mouwen op. Hij ligt ergens wakker van en komt dan in actie’, karakteriseerde de burgemeester Verhoeven.

Yelena Grigorjeva

Verhoeven reageerde verrast en geëmotioneerd. ‘In gedachte voor wie we lopen, draag ik deze penning op aan Yelena’, zei hij. Daarmee verwees hij naar Yelena Grigorjeva, de Russische LHBTI-activiste die afgelopen zondag werd vermoord en aan wie de hele Pride Walk dit jaar is opgedragen.

Prideweek

De wandeling markeert het begin van de Prideweek, die zondag 4 augustus wordt afgesloten met een ‘closing party’ op de Dam. De week zijn er overal in de stad films, tentoonstellingen en manifestaties, onder meer in Artis en het Rijksmuseum.

Komende zaterdag is de Canal Parade. Dan vaart een bonte stoet van tachtig boten van het Oosterdok via de Prinsengracht naar het Westerdok. Er varen boten mee van lhbt-organisaties, politieke partijen, ministeries en bedrijven die de roze strijd ondersteunen.







(Bron: AT5, RTVNH, Hart van Nederland; foto’s: screenshots verslag RTVNH)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws