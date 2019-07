Drag queens helpen vrouwen weer van zichzelf te houden

on

Hoe word je weer zelfverzekerd als je tegenslagen hebt gehad? Hoe zet je de eerste stap naar een nieuwe start? En hoe leer je dan weer opnieuw te stralen?

In het nieuwe BNNVARA-programma De Diva in Mij nemen drie drag queens verschillende vrouwen onder handen, die zichzelf door omstandigheden te lang hebben weggecijferd.

Envy Peru, Hoax LeBeau en Lady Galore dragen hun cultuur van confidence & empowerment op de vrouw over, zodat zij haar zelfvertrouwen en vrouwelijkheid terugvindt en weer gaat stralen. Als kroon op de transformatie voeren de vrouwen aan het eind van de rit als drag een performance op voor vrienden en familie. Een programma dat meer is dan een make-over show; het is een ode aan het zelfvertrouwen van de vrouw.

Lady Galore: ‘Ik hoop dat de vrouwen na het programma in de spiegel kijken en trots zijn op wat ze zien. Na het programma zullen zij niet als drag door het leven gaan, maar ik hoop wel dat ze onze positiviteit meekrijgen’.

Envy Peru: ‘Beauty is er in alle soorten en maten. Ik hoop dat de vrouwen ons vertrouwen en dat we ze kunnen helpen uit hun schulp te kruipen’.

Hoax LeBeau: ‘Drag is een uitvergrote vorm van vrouwelijkheid. Als drag queen voel ik me een superheldin met veel zelfvertrouwen die alles kan. Ik hoop dat ik die kracht ook mee kan geven aan de vrouwen.’

De Diva in Mij is vanaf maandag 29 juli om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

