In centrum van Emmen vindt eerste Regenboogfestival plaats

on

In Emmen wordt zaterdag het eerste Regenboogfestival gehouden. Het festival vraag aandacht voor de positie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

Het festival ging rond het middaguur van start op het Raadhuisplein. In het water op het plein dobberden roze flamingo’s. Naast de Grote Kerk was een roze opblaaskerk neergezet, waar iedereen voor één dag kon ‘trouwen’. Op het Marktplein was een ‘silent disco’.

Het festival wordt zaterdagavond afgesloten met optredens van diverse artiesten op het Raadhuisplein. ‘Ik ben oprecht blij met vijfhonderd bezoekers. Een festival zoals dit was er niet en dus alles is winst”, zei mede-initiatiefnemer Wesley Struik tegen RTV Drenthe.



Acceptatie

Volgens Struik worden LHBTI’ers nog niet overal geaccepteerd. ‘We hebben dit festival ook online gepromoot en daar komen nare reacties op. “Als je homo bent, dan ben je niet normaal” bijvoorbeeld en ook “opzouten vieze homo’s” is een appje dat we hebben gehad van een anoniem nummer. Het wordt dus nog niet overal als normaal gezien’, aldus Struik.

(Bron en screenshot: RTV Drenthe)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws