Ruim vijf miljoen kijkers zagen optreden Duncan Laurence

Ruim 5,3 miljoen mensen hebben zaterdagavond op televisie gekeken naar het optreden van Duncan Laurence tijdens het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv.

De vier uur durende uitzending trok gemiddeld 4,4 miljoen kijkers.

Na de finale bleven volgens Stichting Kijkonderzoek nog eens 2,4 miljoen mensen op om de uitslag te bekijken, die pas na middernacht kwam, met een piek van 4,6 miljoen kijkers rond 01.00 uur; het moment waarop bleek dat Laurence het Songfestival had gewonnen.

Het Songfestival was zaterdag met afstand het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. Tijdens de uitslagen had bijna 80 procent van alle Nederlandse tv-kijkers ingeschakeld op het liedjesfestijn. Gedurende de finale zelf was dat 74,5 procent.

Geen record

De best bekeken Songfestivalfinale blijft die van 2014, toen Waylon en Ilse DeLange meededen als The Common Linnets en op de tweede plek eindigden. Die finale trok gemiddeld 5,1 miljoen kijkers.

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence is weer terug in Nederland. Het vliegtuig waarmee hij terugvloog, landde rond 17.00 uur op luchthaven Schiphol, waar hij werd opgewacht door onder meer zijn oma, fans en cameraploegen.

Zondagavond is er om 22.20 uur een extra uitzending van de talkshow Pauw met Duncan Laurence op NPO 1. Om 22.00 uur begint op Radio Oost de Roze Golf met een nabeschouwing van het songfestival met Barry van Cornewal.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 19 mei tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

(Bron: NOS; foto: Twitter)

