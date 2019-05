Kritiek op optreden Madonna tijdens Eurovisie Songfestival

on

Het had het hoogtepunt van het Eurovisie Songfestival moeten worden, maar het optreden van wereldster Madonna viel op omdat de zangeres nogal onzuiver zong.

Madonna zong haar hit ‘Like a Prayer’ uit 1989 en ‘Future’ van haar nieuwe album.

‘Wanstaltig slecht’ en ‘schandalig’, was de reactie van commentator Jan Smit in de uitzending. ‘Als je 1 miljoen euro krijgt en je laat dit zien, dan ben je het niet waard om op dit podium te staan.’.

Ook het politieke statement van Madonna aan het einde van haar act, waarbij dansers met een Israëlische vlag en een Palestijnse vlag gezamenlijk op het podium opkwamen. Organisator EBU is in een verklaring not amused: ‘Dit is een apolitiek evenement en Madonna is daar van tevoren op gewezen.’

Op verzoek van de NOS keek zangeres en zanglerares Marjolijn Polfliet naar het optreden. ‘Jeetje, heftig’, is haar eerste reactie. ‘Ik heb er met verwondering naar zitten kijken.’

Polfliet benadrukt dat iedereen een keer een slechte dag kan hebben. ‘Madonna is ook maar gewoon een mens. Maar goed, de tragiek van een artiest is ook dat je je hele carrière fantastisch kan zijn, en dat mensen dan die ene fout onthouden.’

