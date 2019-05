Roze Golf 19-05: De dag na de finale van het songfestival

on

Als het zondag wordt, weten we wie het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft. Dan weten we of de bookmakers gelijk gekregen hebben: al weken tipten zij Duncan Laurence als winnaar.

Barry van Cornewal is voor de Roze Golf in Tel Aviv en zet de mooiste en opmerkelijkste zaken 64ste editie van het liedjesfestijn op een rij.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 19 mei tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

