VVD Overijssel: haal Eurovisie Songfestival naar de provincie

De VVD in Overijssel wil dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar in de provincie Overijssel wordt gehouden. ‘Niet alleen vanuit cultureel oogpunt, maar zeker ook vanuit economisch oogpunt is het zeer interessant’, zeggen VVD-woordvoerders Dinand Leferink en Kees Hofstee tegen RTV Oost.

Het songfestival zou ‘een enorme impuls geven’ aan de bekendheid van de provincie. ‘Het zal mede door de komst van vele nationale- en internationale gasten en een grote hoeveelheid pers een stimulans zijn voor onze toeristische sector en voor de economie van Overijssel in het algemeen.’

Een keuze voor Overijssel is volgens de VVD’ers niet ondenkbaar. Vooral omdat Overijssel een aardige staat van dienst heeft als het gaat om inbreng aan het Songfestival.

De vorige Nederlandse winnaar van het Songfestival was Teach-In uit Enschede in 1975 met het nummer Ding-a-dong, met zangeres Getty Kaspers uit Markelo. Marga Bult uit Lattrop werd in 1987 vijfde met het nummer Rechtop in de Wind.



Ilse DeLange uit Almelo werd in 2014 tweede met The Common Linnets. Bovendien was zij dit jaar mentor van winnaar Duncan Laurence.

(Bron: RTV Oost)

