Beeld in tuin Galerie MooiMan Groningen opnieuw vernield

Het roze beeld in de tuin van Galerie MooiMan in Groningen is opnieuw omver gegooid. Het beeld, een roze geschilderde betonnen kopie van het beeld ‘David’ van Michelangelo Buonarroti, raakte daarbij zwaar beschadigd.

De galeriehouders Jan van Stralen en Sandro Kortekaas ontdekten de vernieling toen ze maandagmiddag thuis kwamen na de First Art Fair in Amsterdam.

‘Het is gewoon ontzettend naar als je thuiskomt. Naast je voordeur ligt een beeld op de grond wat opnieuw en nu overduidelijk moedwillig vernield is. Er zijn vele breuken zoals in zijn nek die nu geheel doorgescheurd is. Want was de schade van de eerste vernieling nog enigszins te herstellen, nu is het definitief onherstelbaar vernield’, schrijft Sandro Kortekaas op Facebook.

De roze David staat sinds 2012 voor de galerie. Vorig jaar november werd het beeld ook al omver gegooid. Voor de galeriehouders is de vernieling ‘doelbewust en gericht homogeweld’.

‘We zetten ons al jaren in voor homo-emancipatie op vele fronten, bekennen letterlijk en figuurlijk kleur en laten dat vol trots zien. Daar hoort onlosmakelijk roze bij als strijdkleur die al decennia door de LHBTI-beweging gebruikt wordt. Los daarvan wordt het beeld juist erg gewaardeerd zoals door groepen schoolkinderen en vele passanten die selfies maken.’

‘Om dan bewust een beeld te vernielen wat op vrolijke en uitnodigende wijze het boegbeeld van onze galerie is, gaat ons veel te ver.’

