Eén politieke boot tijdens Canal Pride zonder GroenLinks

Er zijn vergevorderde plannen voor een gezamenlijk politieke boot tijdens de Canal Parade in Amsterdam.

Het initiatief komt van het Amsterdamse D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. D66, VVD, CDA, SP en PvdA hebben toegezegd, GroenLinks doet niet mee.

GroenLinks is bezig met een eigen thema, zegt Rocco Piers van Roze Links in het Algemeen Dagblad. ‘Wij willen het spotlight zetten op LHBTIQ-vluchtelingen en daar zijn we al ver mee. De organisatie wil ook boten zien met een duidelijk statement.’

‘Je mag best weten dat ik ons thema niet echt zag landen op een boot waar de VVD ook op meevaart.’

De Partij voor de Dieren werd ook benaderd, maar doet niet mee.

De gezamenlijke politieke boot moet nog wel door de ballotage van de Pride. Op 10 februari wordt bekendgemaakt wie op zaterdag 3 augustus mag meevaren. Het maximaal aantal deelnemende boten ligt op tachtig.

(Bron: Algemeen Dagblad, foto: PvdA-boot 2016 Wim Eeftink)

