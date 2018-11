Beeld David in tuin van Galerie MooiMan Groningen vernield

on

Bij Galerie MooiMan in Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag een beeld dat in de voortuin stond, omver gegooid. Het betonnen beeld, een kopie van het bekende beeld van Michelangelo, is zwaar beschadigd.

De roze David weegt bijna 100 kilo en stond sinds Roze Zaterdag 2011 voor de deur van de galerie.

‘We zijn de enige galerie in Nederland die al jaren openlijk kleur bekent’, aldus Sandro Kortekaas, één van de galeriehouders. ‘En die kleur is roze, wat alles te maken heeft met homoseksualiteit. We horen nu wel “ja, dat risico loop je met een beeld als dit”. Maar moet je dan als homo in alles wat je doet, terug in de kast? Nee, omdat kleur bekennen onderdeel vormt van je identiteit. Een identiteit die wij ook durven te koppelen aan de galerie. Maar als je trotse boegbeeld voor je galerie vernield wordt, doet dat des te meer pijn. We verzoeken de daders moed te tonen en excuses te aan te bieden inclusief de financiële vergoeding voor het beeld.’

Of de vernieling een homofobe achtergrond heeft, is niet bekend. De galeriehouders hebben aangifte gedaan.

Het is de tweede keer in enkele maanden dat MooiMan slachtoffer is van vernielingen. Tijdens een tentoonstelling in Dordrecht over geweld tegen homo’s werden vlaggen gestolen en affiches van de muur gerukt.

(Bron en foto’s: Galerie MooiMan)

