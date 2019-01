‘Onderzoek hoe IND nieuwe werkinstructie toepast’

on

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris Mark Harbers van Veiligheid en Justitie een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de IND toets of een asielzoeker homoseksueel is.

Volgens LGBT Asylum Support toets de IND nog steeds op termen als ‘zelfacceptatie’ en ‘bewustwordingsproces’, die sinds de nieuwe werkinstructie, die op 1 juli 2018 inging, niet meer zijn toegestaan.

‘De IND zal de vreemdeling dan ook niet meer vragen om zijn bewustwordingsproces te schetsen of om aannemelijk te maken dat er sprake is van zelfacceptatie’, aldus de staatssecretaris 12 december in een brief aan de Tweede Kamer.

In een recente afwijzing van de IND ziet LGBT Asylum Support de termen ‘zelfacceptatie’ en ‘bewustwordingsproces’ weer staan.

‘In deze zaak zien we overduidelijk dat de nieuwe werkinstructie zelfs bij een eerste asielaanvraag niet correct wordt toegepast door IND’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. ‘We hebben daarom staatssecretaris Mark Harbers verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de IND de nieuwe werkinstructie toepast.’

Het is niet de eerste keer dat LGBT Asylum Support aan de bel trekt over de werkwijze van de IND. September vorig jaar stuurde de stichting ook al een brief aan Harbers waarin stond dat de IND zich niet aan de nieuwe instructie houdt.

(Bron: LGBT Asylum Support, foto: Arenda Oomen, RVD)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws