Nieuwe golf arrestaties van homoseksuelen in Tsjetsjenië

De vervolging van homoseksuelen in Tsjetsjenië gaat onverminderd door.

LGBT Network in Rusland meldt dat er sinds eind december ongeveer veertig mensen zijn gearresteerd vanwege hun vermeende homoseksualiteit of omdat ze transgender zouden zijn.

Igor Kozhetskov van LGBT Network benadrukt dat het onmogelijk is om exacte aantallen te noemen. ‘We weten echter dat ongeveer veertig mensen zijn gearresteerd, zowel mannen als vrouwen, en ten minste twee mensen zijn gestorven als gevolg van marteling.’

Het in Riga gevestigde tijdschrift Meduza meldt maandag dat er sprake is van tenminste twintig doden sinds eind december.

De onafhankelijke krant Novaya Gazeta schrijft dat via sociale media homo’s, lesbiennes en transgenders worden opgeroepen om Tsjetsjenië ‘zo snel mogelijk’ te ontvluchten en ze krijgen het advies ‘om zich te wenden tot mensenrechtenverdedigers, de media en vrienden die u kunnen helpen’.

Novaya Gazeta meldde in april 2017 voor het eerst dat de Tsjetsjeense autoriteiten homoseksuelen gevangen zette. De Russische regering greep niet in en verklaarde later dat er geen sprake was van een zuivering.

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov (foto) en zijn regering hebben meldingen over het vervolgen van homoseksuelen altijd ontkent en herhaaldelijk verklaard dat er geen homo’s in de regio zijn.

In december 2018 publiceerde de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een rapport waarin gesproken werd van zware schendingen van mensenrechten door het regime.

