Zondag ‘Viering van Liefde’ in Dominicanenkerk Zwolle

Zondag 13 januari is er een ‘Viering van Liefde’ in de Dominicanenkerk in Zwolle. De viering is een reactie op de zogenoemde Nashville Verklaring.

De boodschap die de initiatiefnemers willen uitdragen is dat ieder mens het verdient om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen.



Er zijn sprekers vanuit kerken en de LHBTI-gemeenschap. Bezoekers kunnen bijdragen aan een gebaar door een ‘bloem voor de liefde’ mee te nemen. Na afloop is er koffie en thee in de kloostergang.

De viering begint om 19:00 uur in de Dominicanenkerk aan Assendorperstraat in Zwolle hen is een initiatief van COC Zwolle, Stichting Zwolle Pride, Dominicanenkerk, Academiehuis Grote Kerk, de LHBTI-gemeenschap en diverse kerkgenootschappen, in samenwerking met de gemeente Zwolle.

