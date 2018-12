OVSE: Tsjetjenië vervolgt, martelt en executeert homo’s

on

De autoriteiten in de Russchische deelrepubliek Tsjetsjenië hebben zich schuldig gemaakt aan martelingen, verdwijningen, buitengerechtelijke executies en andere ‘zeer ernstige’ schendingen van mensenrechten.

Dat stelt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in een rapport dat deze week is verschenen.

Niet alleen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders zijn het slachtoffer, maar ook mensenrechtenverdedigers, advocaten, journalisten van onafhankelijke media en medewerkers van maatschappelijke organisaties.



Het rapport stelt dat Russische autoriteiten die de misstanden in Tsjetsjenië zouden moeten onderzoeken niets doen aan de situatie in de deelrepubliek.

In het voorjaar van 2017 meldde de onafhankelijke krant Novaja Gazeta dat in Tsjetsjenië minstens honderd mensen waren opgepakt vanwege hun geaardheid

De berichten leidden tot protesten, de druk op de Russische autoriteiten werd tevergeefs opgevoerd om een einde te maken aan de vervolging. Vervolgens werd de OVSE gevraagd een onderzoek in te stellen.

De organisatie roept op om maatregelen te nemen. ‘Met dit overweldigende bewijs zou op het hoogste niveau moeten worden ingegrepen om zo verder vervolging van LHBT’ers in Rusland en Tsjetsjenië te voorkomen,’ aldus het rapport.

(Bron: OVSE, Radio Free Europe)

