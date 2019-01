Gemeenteraad van Zwolle wil regenboogvlag in top

on

Burgemeester en Wethouders van Zwolle moeten het besluit om de regenboogvlag niet te hijsen terugdraaien. Alle partijen in de gemeenteraad doen de oproep in een verklaring. ‘Bij een regenboogstad hoort, zeker nu, een regenboogvlag.’

Vanuit de homo-gemeenschap was gevraagd de regenboogvlag te hijsen na alle commotie over de ‘Nashville Verklaring’, maar het College van Burgemeester en Wethouders besloot dinsdag niet in te gaan op het verzoek.

Volgens het college draagt het hijsen van de vlag bij aan controverse. ‘Door nu bij deze gelegenheid ad hoc en uit protest de regenboogvlag te hijsen, zou de gemeente zich mengen in een debat dat het gemeentelijk beleid niet raakt en slechts bijdragen aan controverse. Liever zet Zwolle middelen als vlaggen in om een positieve boodschap uit te dragen dat in Zwolle iedereen welkom is en zichzelf moet kunnen zijn.’

De voltallige gemeenteraad is het daar niet mee eens. ‘College en Raad staan 365 dagen per jaar voor actief LHBTI-beleid. Dat past bij een regenboogstad. En bij een regenboogstad hoort, zeker nu, een regenboogvlag. Onze oproep aan het College is dan ook: laat met een wapperende regenboogvlag voor ons stadhuis aan iedereen zien waar wij voor staan!’

(Bron: Gemeente Zwolle, Zwolle Nu, foto: Peperbus tijdens Coming Out Dag)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel