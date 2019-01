Exaltio houdt 24 januari gala voor jonge LHBT’ers in Enschede

on

Jongeren- en studentenvereniging Exaltio houdt donderdag 24 januari een gala-avond in De Jaargetijden. Het gala is speciaal voor jonge LHBT’ers en heeft als thema ‘Gays in Space’.

‘Het leek ons gaaf om naar een gala te gaan waarbij standaard gendernormen niet gelden. Daarom organiseren we het zelf,’ aldus bestuurslid Didre Schutte.



Anders

Dat het gala niet standaard wordt, mag duidelijk zijn. Schutte: ‘Hoewel er meer gala’s zijn voor jongeren en studenten, is ons gala toch bijzonder. Zo gaan we de bordjes bij de toiletten vervangen zodat ze genderneutraal zijn en kan iedereen de date meenemen die ze graag mee willen nemen – zonder dat ze vreemde blikken krijgen. Het belangrijkste is dat iedereen lekker zichzelf mag zijn en een fijne avond kan hebben.’

Kaartverkoop gestart

Het evenement is toegankelijk voor iedereen van 18 tot en met 30 jaar. De kaartverkoop loopt nog tot en met zondag. Voor niet-leden van J&SV Exaltio kost een toegangskaartje €32,-, inclusief drankjes en snacks.





