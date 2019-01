Woensdag Viering van de Liefde bij Homomonument A’dam

on

Woensdagavond is in Amsterdam een manifestatie uit protest tegen de Nashville Verklaring. De manifestatie is een initiatief van COC Nederland en wordt gehouden bij het Homomonument aan de Keizersgracht.

‘We laten woensdag samen zien dat de liefde er is om gevierd te worden en dat ieder mens het verdient om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken’, aldus COC Nederland.



Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is één van de sprekers. Ook zijn er sprekers uit de LHBTI- en religieuze gemeenschap. De bijeenkomst wordt gepresenteerd door predikant Wielie Elhorst.



Ter afsluiting van de manifestatie kunnen religieuze vertegenwoordigers en andere aanwezigen een ‘licht voor de liefde’ plaatsen op de granieten roze driehoek aan de Prinsengracht. Deelnemers worden opgeroepen kaarsen en andere lichtjes mee te nemen.



De Westerkerk opent na afloop de deuren voor belangstellenden om na te praten met een kop koffie of thee.





(Bron: COC Nederland)

