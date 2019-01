Initiatiefnemer: Nashville Verklaring is niet anti-homo

on

Een van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie van de Nashville Verklaring, dominee Maarten Klaassen, zegt dat de verklaring ‘in eerste instantie’ helemaal niet bedoeld is als anti-homo.

Hij zegt in de eerste plaats alleen te willen opkomen voor het klassiek-christelijke standpunt over man en vrouw.

Het is de eerste keer dat Klaassen, predikant van de Hervormde Gemeente in Arnemuiden, zich uitlaat over de omstreden Nashville Verklaring. De predikant noemt discussie over homoseksualiteit goed en zegt dat het belangrijk is om daar binnen de kerk over te praten. Volgens hem wordt dat gesprek nu eenzijdig gevoerd.

‘Dat komt door de enorme invloed van de homo-lobby op de samenleving en wij willen een ander geluid laten horen, namelijk wat de kerk altijd heeft voorgestaan’, zegt de predikant. Volgens hem was de Nashville Verklaring in de eerste plaats bedoeld als een stuk van vertegenwoordigers van verschillende kerken om ‘een stukje duidelijkheid’ te scheppen, en ‘een stukje positionering’.

Onderzoek OM

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart of de Nashville Verklaring strafbaar is. Hoelang de beoordeling van het OM gaat duren, is niet bekend.

Het OM neemt deze stap omdat de verklaring enorm leeft in de samenleving, zegt een woordvoerder. Bovendien hebben meerdere mensen aangekondigd aangifte te gaan doen.

Inmiddels is er een petitie gestart om strafvervolging van de ondertekenaars af te dwingen.

In de Nashville Verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme afgewezen. Het pamflet is ondertekend door honderden Nederlandse orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws