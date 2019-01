Petitie voor vervolging ondertekenaars Nashville Verklaring

on

Op internet is maandag een petitie gestart om de ondertekenaars van de zogenoemde Nashville Verklaring strafrechtelijk te vervolgen.

‘De ondertekenaars van het Nashville Manifest zetten aan tot haat en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en moeten daarom strafrechtelijk worden vervolgd. Het manifest is in strijd met artikel 1 van de Nederlandse grondwet.’

Het initiatief komt van Nol de Vries uit Amsterdam.

Met de petitie wil de initiatiefnemer vervolging van de ondertekenaars afdwingen met een zogenoemde artikel 12 procedure. De petitie wordt op een later tijdstip aangeboden aan het Openbaar Ministerie

Tweede petitie

Jiske van Piggelen is een Anti-Nashville Verklaring gestart. ‘De Nashville verklaring is zeer anti-lhbti en past niet in onze samenleving. We willen laten zien dat er in Nederland ruimte is om jezelf te zijn en dat je daarin niet beperkt kan worden’, aldus de initiatiefnemer.

(Bron: Roze Golf, foto: Petitie.nl)

