Zwollenaar doet aangifte tegen SGP-voorman Van der Staaij

on

Zwollenaar Niek Lá Mon doet aangifte tegen SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, omdat de politicus zijn naam onder de omstreden Nashvilleverklaring heeft gezet.

‘Omdat ik persoonlijk vind dat dit niet kan en niet mag’, legt Lá Mon uit aan RTV Oost. ‘Anno 2019 kan het niet zo zijn dat een volksvertegenwoordiger dit ondertekent. Dit is pure discriminatie. Klaar.’

Op zijn Facebookpagina heeft Niek Lá Mon een ‘open brief’ aan Van der Staaij gepubliceerd:

#sorrykees dat ik op een katholieke basisschool heb gezeten

#sorrykees dat ik gedoopt ben, mijn vormsel en mijn heilige communie heb gedaan.

#sorrykees dat ik op mijn 13e uit de kast ben gekomen en vanaf dat moment pas aan het echte leven begonnen ben.

#sorrykees dat ik van mijn naasten lief heb en niet kijk naar hun ras, geloof, geslacht, afkomst of geaardheid.

#sorrykees dat ik 22 juni ga trouwen met mijn grote liefde Steven.

#sorrykees dat ik ben wie ik ben, trots ben op wie ik ben, en nooit maar dan ook nooit zal buigen voor je.

#sorrykees dat er maar 1 verklaring is die werkelijke waarde heeft, namelijk de “verklaring van de rechten van de mens” [google die maar eens, het zou je blik echt verbreden]

..En als laatste wil ik zeggen, het spijt me….het spijt me dat je door pure onwetendheid, kortzichtigheid en gebrek aan empathie komt tot uitspraken die je doet, en handelingen die je verricht. Ik ben zeker niet boos op je, ik heb met je te doen. Ik kan niet boos zijn, want je weet niet beter. Dus kom eens hier bij mij op de koffie dan zal ik je laten zien, horen en in je hart laten voelen dat God van mij houd, want Hij houd van al zijn creaties.

Afgewezen

In de zogenoemde Nashville Verklaring worden homoseksuele relaties afgewezen en transgenderisme afgekeurd. Eén van de ondertekenaars is Van der Staaij.

De verklaring is opgesteld door een groep orthodoxe-protestantse predikanten uit Amerika en doet sinds vrijdag ook de ronde in Nederland.

‘Ik roep iedereen op, waar ook in Nederland, hier aangifte tegen te doen” zegt Lá Mon. Deze verklaring is volgens hem in strijd met de grondwet en met de rechten van de mens.

(Bron en screenshot: RTV Oost)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel