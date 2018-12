Paarse Vrijdag: ‘dit is hét moment dat ik mijzelf kan zijn’

on

Op bijna 900 scholen in heel Nederland wordt Paarse Vrijdag gevierd.Leerlingen en docenten dragen iets paars om hun steun te laten zien voor gender en seksuele diversiteit op hun school

Dat Paarse Vrijdag nog hard nodig is, blijkt uit een onderzoek dat COC en Columbia University donderdag presenteerden.

De 12-jarige Robbe van Hulst uit Den Bosch kwam donderdagavond bij zijn ouders uit de kast, en vertelde daar vrijdagochtend al gelijk over in het NOS Radio 1 Journaal.

‘Dat was heel gek, want ik durfde het eerst niet omdat ik heel bang was voor hun reactie’, zegt Robbe. ‘Maar toen kwamen we uiteindelijk in een gesprek, en toen dacht ik: ja weet je, ik doe het maar gewoon.’ Dat was verlossend. ‘En het is heel fijn dat je er zo eerlijk over kunt zijn’, vertelt hij aan presentator Winfried Baijens.

Voor Robbe is het nu best belangrijk om Paarse Vrijdag op school te vieren. ‘Nu voelt het gewoon alsof dit hét moment is dat ik mijzelf kan zijn.’

Paarse Vrijdag heeft dit jaar als thema: ‘4 de liefde’. Veelscholen houden paarse pauzeparty’s en delen paarse suikerspinnen of cupcakes uit. Ook gaan GSA’s de klassen langs om over gender- en seksuele diversiteit met leerlingen te praten of organiseert de school les over het onderwerp.

(Bron: NOS Radio 1 Journaal)

