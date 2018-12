Geen gesprek tussen minister en Johan Derksen over homo’s

on

Er komt geen gesprek tussen minister Ingrid van Engelshoven en voetbalanalist Johan Derksen over homo-acceptatie.

Derksen wijst een gesprek af als dat niet in de studio van Veronica Inside gebeurt. Dat zegt een woordvoerder van Van Engelshoven nadat een medewerker en Derksen telefonisch met elkaar hebben gesproken, meldt het Algemeen Dagblad.

Van Engelshoven sprak Derksen vorige week aan op zijn uitspraken over homoseksualiteit in praatprogramma Veronica Inside. Daarin maakte Derksen een grap over een onderbroek en nam twee jonge homo’s op de korrel die een brandbrief hadden geschreven aan voetbalbond KNVB over de homo-onvriendelijke sfeer in voetbalstadions.

‘Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben en tegen grappen kunnen. We moeten niet doorslaan in dit land.’

‘We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.’

Pijnlijk

Die uitspraken vond de minister ‘pijnlijk’. ‘Kennelijk vindt Johan Derksen het buitengewoon grappig, maar het raakt mij. Hij doet er heel veel mensen pijn mee. Dat vind ik onnodig.’

Ze riep hem toen ook op tot een gesprek. Dat zou die avond bij praatprogramma Pauw plaatsvinden, maar Derksen wilde dat volgens de woordvoerder van de minister niet.

Nu het gesprek met Derksen definitief van de baan is, heeft Van Engelshoven het Amsterdamse debatcentrum De Balie gevraagd een breder debat over acceptatie van homoseksualiteit in de sport te organiseren. Daar wil zij ook aan deelnemen.

(Bron: Algemeen Dagblad, foto: screenshot Veronica Inside)

