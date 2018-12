Agrariër in Werkhoven aangehouden voor brandstichting

on

De politie heeft zaterdag de eigenaar van een agrarisch bedrijf in Werkhoven aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de branden op zijn eigen bedrijf.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er voor de vijfde keer brand op het bedrijf. De eigenaar vertelde eerder tegen RTV Utrecht dat hij dacht dat de branden te maken hebben met zijn homoseksualiteit.

De vijfde brand was in het woonhuis; de vorige branden waren in schuren; bij een van de branden vonden vijftig koeien de dood. Ook een waakhond kwam om.

Advocaat

De advocaat van de verdachte, Sidney Smeets kan nog niet zeggen waarom zijn cliënt is aangehouden. ‘Ik kan er nog niets over zeggen. Ik weet niet of het te maken heeft met één brand of meerdere branden.’

Burgemeester Ruud van Bennekom van de gemeente Bunnik zegt ‘opgelucht te zijn dat er een doorbraak is in het onderzoek’. Van Bennekom laat in een reactie weten: ‘Hopelijk brengt dit de rust en veiligheid terug in Werkhoven. Het vervolg is in handen van politie en Openbaar Ministerie. Laten we daar niet op vooruit lopen met conclusies en mogelijke motieven.’

Geldinzameling

Het geld dat is ingezameld om de Werkhovense agrariër te ondersteunen is in veilige handen. Als blijkt dat man zelf verantwoordelijk is voor de reeks brandstichtingen in zijn bedrijf, gaat het geld naar zijn kinderen. Dat zegt zijn nicht Corlinde Snitselaar, die de inzamelingsactie op touw zette.

Veel mensen die hebben bij gedragen, voelen zich opgelicht nu eigenaar zelf als verdachte is aangehouden in de zaak. Op Facebook wijst Corlinde Snitselaar erop dat er nog niets vaststaat. ‘Wij als familie weten dat Gert ongelooflijk veel van dieren houdt en dat hij ze nooit dood zou maken’, schrijft ze.

Corlinde Snitselaar wacht het politieonderzoek naar haar oom af. ‘Als Gert het niet is dan zal een bijdrage gaan naar Gert en naar de kinderen. Is Gert het wel dan zal alles naar de kinderen gaan, wat we natuurlijk niet hopen.’

(Bron: RTV Utrecht, NOS, beeld: Bedrijf Werkhoven na eerdere brand – RTV Utrecht)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws