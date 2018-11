Veronica Inside gaat praten met LHBT-voetbalsupporters

on

De ‘analisten’ van het programma Veronica Inside praten vrijdag met de voetbalsupporters Daan Verhoeven (25) uit Eindhoven en Bowi Jong (20) uit Alkmaar. De voetbalsupporters schreven een open brief over het ‘homofobe karakter’ van de voetbalwereld.

De brief was gericht aan de KNVB en eredivisieclubs. De briefschrijvers willen meer en duidelijker maatregelen tegen de homofobe spreekkoren in de voetbalstadions.

‘Keer op keer worden we geconfronteerd met homo en flikker’, schrijven zij. ‘Hoewel dit hoogstwaarschijnlijk niet op ons persoonlijk gericht is, geven deze opmerkingen ons het gevoel dat we minder zijn, er niet toe doen’

Op Twitter en in een interview met het AD verwijten de briefschrijvers het programma Veronica Inside ook bij te dragen aan het homofobe klimaat in de sportwereld. ‘Deze homofobe grappen staan symbool voor het probleem’, schrijven zij op Twitter.

Johan Derksen, Rene van der Gijp en Wilfred Genee bespraken in het programma het initiatief van de briefschrijvers. Derksen stelde dat homo’s meer zelfspot zouden moeten hebben.

Harde grappen

‘We staan altijd open voor een gesprek met de jongens’, zegt Wilfred Genee tegen RTL Nieuws. ‘We maken harde grappen die bij de een beter overkomen dan bij de ander. Ik merk dat er bij mijn homoseksuele vrienden ook een duidelijke tweedeling is.’

Het is niet de eerste keer dat het programma onder vuur ligt vanwege homofobe, seksistische en racistische grappen. Toen Rene van der Gijp de Belgische transgender Bo van Spilbeeck belachelijk maakte, riepen organisaties en politici zelfs op tot een boycot van het programma. RTL bood na een gesprek met de drie mannen excuses aan.

(Bron: RTL Nieuws, AD, Twitter; screenshot: Veronica Inside)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws