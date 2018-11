Minister wil gesprek met Johan Derksen over zijn uitspraken

on

De uitspraken van voetbalanalist Johan Derksen maakt veel los op sociale media. Onder de hashtag ‘Sorry Johan’ delen mensen persoonlijke verhalen over hoe moeilijk het is om uit de kast te komen.



Derksen reageerde afgelopen week in het voetbalprogramma Veronica Inside op een petitie om voetbalvelden homovriendelijker te maken. ‘Ze moeteneens een flinke jongen worden’, meende Derksen over de ‘twee hysterische jonge homootjes’ die de KNVB hadden geschreven. ‘We moeten ophouden met dat het zo verschrikkelijk is om uit de kast tekomen. Als je een beetje karakter hebt, kom je er gewoon voor uit.’

Op sociale media verschenen tal van reacties: ‘Sorry Johan, dat ik zeven jaar met eengeheim heb rondgelopen omdat ik bang was iedereen kwijt te raken.’ ‘Sorry Johan, dat ik bang was in elkaar geslagen te worden mocht “het geheim” uitlekken.’ ‘Sorry Johan, dat ik spreek over mijn partner en niet mijn man.’ ‘Sorry Johan dat ik eens van m’n fiets af ben getrapt omdat ik “gay fietste”.’

Minister Van Engelshoven van Emancipatie wil in debat met Johan Derksen.

‘Dit soort uitspraken, die zichtbaar heel veel mensen hebben gekwetst, mogen niet onweersproken blijven’, zegt Van Engelshoven.‘Ik wil als minister van Emancipatie niet alleen achter deze gekwetste mensen staan, maar ook naast hen.’h

Johan Derksen wilde volgens de NOS donderdag niet reageren op de ophef over zijn uitspraken. Ook is niet bekend of hij met de minister in gesprek wil.

(Bron: NOS)



