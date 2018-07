Einde van HOP: bomen op ’t Ginkelse Zand worden gesnoeid

on

De bomen en struiken op parkeerplaats ’t Ginkelse Zand langs de A12 ter hoogte van Ede worden binnenkort gesnoeid. Met de snoeiwerkzaamheden is er geen beschutte plek meer voor de mannen die de parkeerplaats gebruiken als ontmoetingsplek.

’t Ginkelse Zand en het achtergelegen bos was dertig jaar een van de populairste zogenoemde homo-ontmoetingsplaatsen van Nederland.

De snoeiwerkzaamheden heeft Rijkswaterstaat aangekondigd in een brief aan Platform Keelbos, een stichting die de belangen behartigt van bezoekers van homo-ontmoetingsplekken.

Klachten

Het onderhoud wordt volgens Rijkswaterstaat uitgevoerd ‘na klachten uit de omgeving, gebruikers en de onderhoudsaannemer van de verzorgingsplaats’.

Sinds de gemeente Ede in augustus 2016 de klaphekken sloot, die toegang gaven tot het achtergelegen bos, wordt het groen vóór het hek gebruikt door mannen die sekscontacten hebben.

Ede heeft de klaphekken inmiddels weggehaald en een nieuw stevig hek geplaatst.

Juridische strijd

Platform Keelbos voert een juridische strijd tegen het afsluiten van de wandelpaden, die in de ogen van de stichting een openbare weg zijn en volgens de gemeente ‘olifantspaadjes’, die door het gebruik ontstaan zijn. De rechter gaf de gemeente eerder gelijk. Platform Keelbos heeft inmiddels beroep aangetekend tegen de uitspraak.

Ook overweegt de stichting een klacht in te dienen bij Rijkswaterstaat tegen het snoeien van de bomen op de parkeerplaats.

In de brief aan Platform Keelbos kondigt Rijkswaterstaat aan alle parkeerplaatsen in Noordoost Nederland zonder voorzieningen te gaan bekijken of ze voldoen aan de richtlijnen.

