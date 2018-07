Sercan moet terug naar Turkije waar zijn familie hem wil doden

on

Sercan (28) is homo en wordt in Turkije door zijn familie met de dood bedreigd. Toch moet hij Nederland verlaten, de IND gelooft niet dat Sercan homo is.

Sercan had donderdag het land moeten verlaten, maar hij zit ondergedoken. Sercan vluchtte in 2017 naar Nederland, omdat zijn Koerdische familie hem wilde uithuwelijken. Het was het moment waarop hij uit de kast kwam. Zijn familie reageerde zeer negatief.

‘Ik moest op gesprek komen bij mijn vader en drie ooms’, vertelt Sercan aan De Stentor. ‘Ze zaten tegenover mij, waren heel boos. Ik was met mijn homoseksualiteit een schande voor de familie. Als ik niet met dat meisje zou trouwen, zouden ze mij doodmaken.’

Sercan woont nu in Deventer, waar zijn opa en oma al dertig jaar wonen. In de buurt heeft hij zich in korte tijd geliefd gemaakt door het vele vrijwilligerswerk dat hij doet. Buurtbewoners zijn een online petitie begonnen om hem in Nederland te houden.

(Bron: de Stentor)

