Paden ’t Ginkelse Zand zijn geen wegen, hek blijft gesloten

De gemeente Ede hoeft de doorgang naar het bos op parkeerplaats ’t Ginkelse Zand langs de A12 niet te herstellen. Dat heeft de bestuursrechter in Arnhem bepaald.

Het bos werd bezocht door mannen die op zoek zijn contact met andere mannen. Volgens de gemeente was er sprake van overlast en sloot de hekken die toegang gaven tot het bos in de zomer van 2016 af.

Stichting Platform Keelbos, die zich inzet voor de belangen van bezoekers van zogenoemde homo- ontmoetingsplaatsen , ging in beroep tegen de sluiting van de hekken. De gemeente zou onterecht openbare wandelpaden hebben afgesloten. Volgens de rechtbank zijn de paden in het bos geen wegen in de zin van de Wegenwet en de Wegenverkeerswet.

De rechter geeft geen oordeel over het besluit van de gemeente om de klaphekken af te sluiten.

Hoger beroep

De stichting overweegt in hoger beroep te gaan. ‘Een weg die niet is aangelegd en langer dan 30 jaar wordt gebruikt, is vervolgens automatisch een openbare weg in de zin van de wet’, zegt Anthony Mathijsen van Platform Keelbos tegen Omroep Gelderland.

Open houden

Laurens Buijs, socioloog van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en gespecialiseerd in seksuele diversiteit en Juul van Hoof, projectleider lokaal LHBT-beleid bij kennisinstituut Movisie leggen uit aan Omroep Gelderland waarom Ede ’t Ginkelse Zand beter open had kunnen houden.

(Bron: Rechtbank Arnhem, Omroep Gelderland, foto: Roze Golf)

