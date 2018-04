Rechtszaak Keelbos vs Ede over heropening ’t Ginkelse Zand

on

De gemeente Ede moet homo-ontmoetingsplaats ’t Ginkelse Zand langs de A12 weer toegankelijk maken. Dat vindt belangenclub Platform Keelbos, die woensdagochtend tegenover de gemeente stond in de rechtbank in Arnhem.

Volgens de belangenorganisatie voorzag de ontmoetingsplek bij de gelijknamige parkeerplaats in een behoefte. De gemeente Ede zegt dat de mannen voor overlast zorgden en ziet heropening dan ook niet zitten.

Kettingsloten

In augustus 2016 werd het bosgebied bij ’t Ginkelse Zand afgesloten. De gemeente zette twee klaphekken, die toegang gaven tot het terrein, vast met kettingsloten.

Keelbos stelt dat dit nooit had gemogen, want daarmee werd een openbare weg – het wandelpad – geblokkeerd. Dat zou in strijd zijn met de Wegenverkeerswet.

De gemeente ziet het anders: ‘Het gaat om paadjes die in de natuur ontstaan zijn, eigenlijk olifantenpaadjes’, vertelt woordvoerder Patricia Nep. ‘Ze zijn niet aangelegd door de gemeente en worden ook niet door ons onderhouden.’

Rijkswaterstaat

Mocht de bestuursrechter straks oordelen dat de gemeente de klaphekken niet had mogen afsluiten, dan is nog niet zeker dat de homo-ontmoetingsplaats weer bereikbaar wordt vanaf de parkeerplaats bij de snelweg.

De klaphekken zijn inmiddels namelijk vervangen door een stalen hekwerk en dit is eigendom van Rijkswaterstaat – beheerder van de parkeerplaats.

Nog steeds bezocht

Overigens wordt ’t Ginkelse Zand nog steeds gebruikt als homo-ontmoetingsplek; via de N224 is het terrein nog toegankelijk. Ook zoeken mannen elkaar op op een niet afgesloten groenstrook bij de parkeerplaats.

Daardoor neemt de overlast alleen maar toe, volgens een oud-bezoeker van ’t Ginkelse Zand. Samen met zijn partner was hij aanwezig bij de zitting. Nu gaan ze samen naar andere homo-ontmoetingsplekken. ‘We vinden het fijn om naakt te recreëren en als we geluk hebben, hebben we een date.’

Vreemdgaan

Volgens deze bezoeker werd ’t Ginkelse Zand ook veel bezocht door mannen met een vriendin of vrouw. ‘Natuurlijk is het niet mooi als iemand vreemdgaat, maar als het niet meer mogelijk zou zijn om dit soort plekken te bezoeken, dan zal het aantal scheidingen alleen maar stijgen.’

Kort na de sluiting van de ontmoetingsplaats in Ede dreigde Platform Keelbos al met een gang naar de rechter. De uitspraak wordt over zes weken verwacht.

(Bron: Omroep Gelderland)

