on

Boogschieten in Assen; het is de gezamenlijke activiteit van Roze Vrouwen Vechtdal en Pink Lounge Ladies.

Het handboogschieten gaat gebeuren in Pand 17 in Assen en begint om 14.45 uur. Het handboogschieten gebeurt onder deskundige begeleiding en na afloop is er de mogelijkheid om een hapje te eten. Opgeven kan nog via rozegewoondoen@gmail.com.

Kijk hier voor meer informatie over Roze Vrouwen Vechtdal.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda, En verder, Overijssel