Rechtszaak tegen gemeente Ede om afsluiting ’t Ginkelse Zand

De gemeente Ede wordt voor de rechter gedaagd door Stichting Platform Keelbos. De stichting die zich inzet voorde belangen van bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen, is het niet eens met de afsluiting van ’t Ginkelse Zand langs de A12 ter hoogte van Ede.

De gemeente sloot in augustus 2016 de twee toegangshekken tot het bos bij parkeerplaats ’t Ginkelse Zand af met kettingsloten. Volgens de gemeente waren er klachten over mannen die opzoek waren naar sekscontacten in het bos. Daarnaast zou het wild last hebben van mannen in het bos.

Bezwaar

Platform Keelbos tekende bezwaar aan tegen de sluiting, maar dat werd door de gemeente verworpen. Volgens Anthony Mathijsen, voorzitter van de stichting, had de gemeente de ontmoetingsplaats helemaal niet mogen afsluiten: ‘Het klaphek staat op een openbaar voetpad en een openbare weg mag je volgens de Wegenwet niet zomaar blokkeren.’

De afsluiting wordt nu voorgelegd aan de bestuursrechter.

Nieuw hek

Het hek tussen het bos en de parkeerplaats was eigendom van Rijkswaterstaat. Na de afsluiting is het eigendom overgedragen aan de gemeente, waarna Ede er een nieuw hek neerzette zonder klaphekken.

De zitting is waarschijnlijk op 5 februari, laat Platform Keelbos weten aan Omroep Gelderland.

(Bron: Omroep Gelderland, foto: het nieuwe hek op parkeerplaats ’t Ginkelse Zand)

