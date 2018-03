Iedereen mag zoenen-protest in ’s-Hertogenbosch en Arnhem

on

In ’s-Hertogenbosch is vrijdagmiddag door enkele tientallen mensen actie gevoerd tegen de vernieling van posters van zoenende mannen van Suitsupply.

Op de Parade kwamen ze bij elkaar om te knuffelen en te zoenen.

Op zo’n veertig plekken in Nederland werden de reclameposters van het kledingmerk vernield, besmeurt of afgeplakt.

De actie was een initiatief van COC Noordoost Brabant.

‘De aanleiding is niet zo leuk’, zegt een woordvoerder van het COC, een belangengroep die opkomt voor de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse mensen tegen Omroep Brabant. ‘Maar je moet in dit land zoenend over straat kunnen, je moet elkaar respecteren.’

‘Houd van elkaar’

Uitgerust met ballonnen en regenboogvlaggen zoenden tientallen mannen en vrouwen met elkaar. ‘Maar niet alleen vandaag zoenen hè, morgen ook en volgend jaar ook. Houd van elkaar!’

Ook in Arnhem werd gezoend uit protest tegen de vernieling van de posters. Hoeveel mensen daar op afkwamen is niet bekend.

Selfie

Als het aan het COC ligt, dan post iedereen vervolgens zijn of haar zoenfoto op social media met daarbij de hashtag #iedereenmagzoenen.

(Bron en foto: Omroep Brabant)

