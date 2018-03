Diverse haltes met zoenende mannen-poster vernield

on

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de afgelopen dagen ruim dertig abri’s met reclameposters van Suitsupply vernield. Ook werden de posters met de afbeelding van twee zoenende mannen beklad.

De posters in Kardinge en Vlaardingen werden deels afgeplakt met tape.

De posters werden eind vorige week op vijfduizend plaatsen opgehangen.

‘We hadden best heftige reacties verwacht’, zegt Suitsupply-oprichter Fokke de Jong tegen Nu.nl, ‘Maar niet in deze mate. En zeker niet in Nederland.’

Uitleggen

Ook via de mail ontving Suitsupply de afgelopen dagen vele honderden klachten en verwensingen. ‘Veel mensen vragen ons hoe ze deze posters aan hun kinderen moeten uitleggen’, vertelt De Jong. ‘Dat zijn vragen die we nooit krijgen als we een erotisch geladen poster met een man en een vrouw gebruiken.’

‘We merken dat dankzij deze campagne een hele nieuwe groep klanten ons ontdekt’, zegt hij. ‘Dat merken en horen we ook in onze winkels. Maar ik snap dat de negatieve commentaren meer tot de verbeelding spreken.’

‘Aantal klachten’

In Nederland krijgt de keten alleen maar klachten over het homoseksuele aspect van de campagne. In andere landen worden ook kritiek geuit op het feit dat het gaat om een zoen tussen een witte en zwarte man.

JCDecaux, het bedrijf dat de reclameborden en abri’s met de posters van Suitsupply beheert en exploiteert, wil niets zeggen over het aantal vernielde abri’s en billboards.

De Reclame Code Commissie heeft inmiddels ‘een aantal klachten’ te hebben ontvangen. Over hety aantal klachten doet de commissie geen uitspraken. De klachten worden binnen twee tot zes weken behandeld.

De lancering van de campagne leidde al tot veel kritiek en bijval.

(Bron: Nu.nl. RTV Rijnmond, RTV Noord, foto’s: Facebook, Suitsupply)

