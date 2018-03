‘Iedereen mag zoenen’ uit protest tegen vernielen posters

on

‘Iedereen mag zoenen’. Onder dit motto nodigt COC Noordoost Brabant vrijdag iedereen uit om in Den Bosch te komen zoenen.

Of knuffelen, want dat mag van de belangenvereniging voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders vrijdag ook massaal op De Parade, onder de rook van de Sint-Jan in Den Bosch.

Met de actie wil het COC een statement maken nadat in de afgelopen twee weken door heel Nederland tientallen bushokjes werden vernield. Dit omdat er posters hingen van het pakkenmerk Suitsupply met daarop afgebeeld twee zoenende mannen.

Bushokjes werden vernield, posters werden beklad en de gezichten van de zoenende mannen werden besmeurd.

‘Nederland loopt vooruit wanneer het gaat om het behartigen van de belangen van de LHBTI+ gemeenschap, maar toch blijkt het laagje tolerantie flinterdun wanneer homoseksualiteit op deze manier zichtbaar wordt’, stelt het COC Noordoost Brabant.

‘Positief tegengeluid’

‘De liefde is van ons allemaal. In een land als Nederland zou iedereen zich veilig en vrij moeten voelen om dit te uiten. Daarom willen wij vanuit COC Noordoost Brabant een positief tegengeluid geven.’

De actie om te komen zoenen, start vrijdag om 18.00 uur op De Parade in Den Bosch, onder de rook van de Sint-Jan. En als het aan het COC ligt dan post iedereen vervolgens zijn of haar zoenfoto op social media met daarbij de hashtag#iedereenmagzoenen.

