Psychiater die homo’s wilde genezen misbruikte patiënten

on

Een Canadese psychiater, die gelooft dat homoseksualiteit een ziekte is, waarvan je kunt genezen, is schuldig bevonden aan seksueel misbruik van twee van zijn patiënten.

Het College of Physicians and Surgeons of Ontario oordeelde dat de 72-jarige psychiater schuldig is aan het misbruik. Hij heeft volgens de uitspraak orale seks gehad met twee patiënten tijdens de therapie. Ook heeft hij meegedaan aan gezamenlijke masturbatie en had hij een keer anale seks met een patiënt op zijn kantoor.

De twee patiënten dachten dat de seks onderdeel was van de therapie. Ze bespeurden geen enkele emotionele of romantische gevoelens bij de psychiater en dachten dat de seks onderdeel was van de poging om te genezen door het daadwerkelijk te doen in plaats van erover te fantaseren.

Homoseksualiteit werd in 1992 van de lijst met mentale ziektes gehaald door de Wereldgezondheidsorganisatie en de provincie Ontario waar de psychiater werkzaam was, verbood in 2015 de genezingstherapieën.

De psychiater zelf ontkend de aantijgingen en overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak van het college. Zijn vergunning is met onmiddellijke ingang ingetrokken.

(Bron: CPSO, Toronto Star, foto: entree gebouw College of Physicians and Surgeons, Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws