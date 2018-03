VVD Amsterdam plakt eigen poster met zoenende mannen

on

De VVD in Amsterdam start zaterdag met een postercampagne, waarop twee zoenende mannen te zien zijn. De poster is een reactie op de vernieling van abri’s en billboard waar posters van Suitsupply hangen met twee zoenende mannen.

Initiatiefnemer van de poster is kandidaat-raadslid Bas van der Sande. Hij gaat zaterdag honderd posters plakken over de bestaande VVD-posters op de speciale verkiezingsborden die in Amsterdam staan.

De VVD lanceerde de poster woensdag op Twitter met de tekst: Posters bekladden en bushokjes vernielen vanwege een kus: absolute waanzin. In Nederland mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Daar zijn wij trots op. Die vrijheid zullen wij altijd verdedigen.

De aankondiging kreeg op Twitter tal van negatieve reacties:

loze woorden, jullie doen er geen reet aan, sterker nog, jullie faciliteren het

Maat, gays zijn okey maar het is gwn niet fijn om op elk bushalte dit te zien. 13 jarigen hebben hier nog totaal geen idee over en zitten nog in hun eigen wereldje en dan komt Mr. Monopoly de moraalridder spelen. De tering hey!

Dit soort beelden plaatsen die in het geheugen van een kind worden gegrift gedurende de psychosociale ontwikkeling is schadelijk voor de psychische gezondheid! Dit @minv_j, iemands hart en ziel bezoedelen kan wel?

Positieve reacties waren er ook:

Vrijheid & Veiligheid in Diversiteit. Ook Dat Is VVD.

(Bron: Twitter, de Telegraaf)

