Radio 11-03: Een half uur verhalen en muziek uit de jaren ‘70

on

Maandag begint de Week van de Jaren ’70 bij Radio Oost. Een week lang staan de verhalen en de muziek van toen centraal. Het is Sweet ’70’s wat de klok slaat.

In de Roze Golf de aftrap met roze herinneringen aan die tijd; verhalen over school, over versieren en versierd worden en over de eerste zoen, gelardeerd met de muziek van toen.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 11 maart tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel