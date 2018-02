Opnieuw pleidooi voor opvang LHBTI-asielzoekers in groepen

on

LHBTI-asielzoekers moeten in groepen opgevangen worden in AZC’s. Nu nog worden asielzoekers ingedeeld naar taal of land van herkomst.

LGBT Asylum Support pleit in een brief aan verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers om LHBTI’ers bij elkaar te plaatsen voor een sterker gevoel van veiligheid.

Ook wil de stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat weten waarom in een aantal AZC’s LHBTI-asielzoekers wel in groepen worden opgevangen en in andere AZC’s niet.

‘Intriest’

Voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support: ‘Sinds de opening van de nieuwbouw van AZC Ter Apel wordt hier oogluikend een LHBTI-unit toegestaan. LHBTI-asielzoekers die vanuit deze beschermde unit een transfer krijgen naar een ander AZC, worden daar ingedeeld naar taal of land van herkomst. Als eenling tussen louter hetero’s worden ze min of meer gedwongen opnieuw de kast in te gaan uit zelfbehoud. Dat is niet alleen vreemd en intriest, maar zorgt ook steevast voor spanning in de opvang. Uit vele gesprekken met medewerkers van het COA en Vluchtelingenwerk Nederland blijkt dat er bij een transfer naar een ander AZC geen overdracht plaatsvindt waaruit duidelijk wordt dat het om een kwetsbare LHBTI-asielzoeker gaat. Dat moet anders.’

Minder spanning

Volgens LGBT Asylum Support is de afgelopen jaren ‘bewezen dat door het respecteren en toestaan van groepsvorming bij LHBTI hun veiligheid wordt vergroot. Dat is niet alleen positief voor de LHBTI-asielzoekers zelf, maar ook voor het COA-personeel omdat er over de volle breedte minder spanning in de opvang is.’

Eerdere actie

In 2015 voerde LGBT Asylum Support, samen met Secret Garden en The Hang-Out 010 actie voor veilige, aparte opvangplekken voor LHBT-asielzoekers.

Ook COC-Midden Gelderland pleitte voor aparte opvang van LHBT-asielzoekers, naar aanleiding van bedreigingen van LHBTI-asielzoekers in het opvangcentrum Heumersoord bij Nijmegen.

(Bron: LGBT Asylum Support, foto: screenshot RTV Drenthe)

