Telefoon aangeprezen met filmpjes van homohuwelijken

In de nieuwe iPhone X-campagne van Apple in Australië, is een spotje opgenomen, waarin het draait om het homohuwelijk.

In het spotje ‘First Dance’, onderdeel van de campagne ‘Shot on iPhone X’, zijn liefdevolle beelden te zien van het huwelijksfeest van diverse homo-stellen.

Het lied ‘Never tear us apart’, vertolkt door de lesbische singer-songwriter Courtney Barnett begeleidt de beelden, die daadwerkelijk met de telefoon geschoten zijn. Net als in de andere filmpjes uit de campagne is er geen smartphone in beeld.

De campagne werd gelanceerd tijdens het homo-festival Mardi Gras in Sidney. Zondag eindigt dat festival met een grote parade en een feest.

Australië kent sinds een aantal maanden het homohuwelijk; december vorig jaar keurde het parlement het wetsontwerp goed, waardoor Australië het 25ste land ter wereld werd dat het burgerlijk huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht.

(Bron: Frank-news, foto: screenshot spotje)

Categorieën:Nieuws