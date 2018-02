Film Mr. Gay Syria in de race voor prijs op MtM Festival

on

De film Mr. Gay Syria van regisseur Ayse Toprak is een van de films die te zien is tijdens het Movies that Matter Festival, dat in Den Haag gehouden wordt.

De film over de organisator van de Mr. Gay Syria verkiezing in Istanboel is geselecteerd voor het hoofdprogramma Activist.

Mr. Gay Syria gaat over de 24-jarige Husein, die Syrië ontvluchtte met zijn familie en als kapper werkt in het centrum van Istanboel. Hij is bevriend met Mahmoud Hassino, die eerder ook uit Syrië vluchtte en uitgever is van het eerste Arabische homotijdschrift, dat hij vanuit zijn woonplaats Berlijn uitgeeft.

Homoseksualiteit is in Syrië, zoals in veel Arabische landen, een groot taboe. Om de zaak van Syrische LGBTI’s op de kaart te zetten organiseert Hassino de eerste Mr. Gay Syria-verkiezing; een soort missverkiezing voor homo’s, met voorrondes in allerlei landen, met als kers op de taart deelname aan de Mr. Gay World-verkiezingen op Malta.

De film is nog tot en met woensdag te zien in Den Haag en is één van de acht films in de categorie Activist en maakt kans op de Gouden Vlinder Activist Documentary Award en een geldprijs.

